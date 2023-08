Sospensione Reddito di Cittadinanza, chiesta presa di posizione urgente al Comune di Pozzuoli

Il deputato Antonio Caso ed il M5S hanno scritto al sindaco Luigi Manzoni, agli assessori ed ai consiglieri comunali di Pozzuoli per chiedere una presa di posizione urgente in difesa del Reddito di Cittadinanza.

"Con la recente sospensione del RdC - si legge nella nota diffusa dall'on. Caso - per circa 169.000 famiglie, tante persone si

trovano ora a fronteggiare una situazione di emergenza sociale senza precedenti. L’interruzione improvvisa e la comunicazione avvenuta tramite sms dimostrano insensibilità e disprezzo verso i percettori della misura, mettendo in ginocchio coloro che già si trovavano in una condizione di vulnerabilità. La sospensione del RdC sta creando una pressione notevole sui Comuni, che si

sono trovati impreparati ad affrontare una situazione di crisi che coinvolge tanti nuclei familiari, privati ora della loro unica fonte di sostentamento. I servizi sociali sono di fronte a un carico di lavoro insostenibile, mentre tante famiglie, si vedono immerse in una situazione di grave incertezza. Il RdC, sin dalla sua istituzione, ha rappresentato un’importante misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Nonostante le difficoltà e le criticità, ha garantito a molti cittadini in situazioni di svantaggio condizioni di vita più dignitose e opportunità di inclusione sociale".

"Nel testo base della mozione inviata ai membri del Consiglio Comunale puteolano, ci sono impegni ben precisi:

- Richiedere al Governo e al Parlamento di rivedere l'orientamento sul RdC e ripristinarne l'erogazione, evitando di riportare centinaia di migliaia di persone nel baratro dell’indigenza con possibili proteste e rischi di tensioni sociali sui territori.

- Differire immediatamente la sospensione dell’erogazione del RdC, poiché le strutture dei servizi sociali del Comune non sono attualmente in grado di prendere in carico un numero così elevato di persone in disagio sociale.

- Istituire un tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali coinvolti per prevenire e gestire la situazione di 'disastro sociale' in cui si trovano i Comuni e i nuclei familiari coinvolti.

L'appello al Consiglio Comunale è volto a trovare una soluzione rapida ed efficace per alleviare la situazione di tante famiglie puteolane che si trovano in uno stato di grave precarietà economica".