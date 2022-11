Reddito di cittadinanza, l'annuncio di Conte: "Venerdì a Napoli per incontrare percettori"

"Il giorno 2 dicembre sarò a Napoli. Sarà una prima tappa in cui andrò ad incontrare i percettori di reddito di cittadinanza. Vogliamo dare la possibilità alle persone di poter interloquire con gli esponenti politici e quindi con noi. Voglio raccontare storie, voglio far conoscere. Faremo tante iniziative e andremo anche al Nord, perchè di gente in povertà che non ha di che sopravvivere ce n'è tanta al Nord. Faremo tante manifestazioni in tutta Italia e lo faremo in modo permanente, non ci fermeremo". E' quanto annunciato dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'intervista rilasciata alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3.

L'ex presidente del Consiglio, relativamente al reddito di cittadinanza, è sceso poi nel dettaglio, parlando dei primi annunci del governo Meloni: "E' un problema serio. A queste persone che prospettiva offriamo se un lavoro non c'è? Si è fatto il giochino dei 'divanisti'. Qui si tratta di nuclei familiari che non riescono ad arrivare a fine mese. E oggi con il problema che abbiamo del Sud e del precariato selvaggio, con paghe da 3/4 euro l'ora, noi non abbiamo nessuna prospettiva da offrire per il Sud, che è in una condizione disastrosa. Dal 2010 al 2018 sono stati tagliati oltre 10 miliardi di investimento al Sud. Le regioni del Sud sono tra le aree con il più basso livello di occupazione in Europa. Quello di cancellare il reddito di cittadinanza sarebbe un proposito miserevole ed esecrabile. Un governo che di fronte alle difficoltà le acuisce e non fa mangiare la gente. Se questo governo vuol lavorare seriamente sul reddito, noi ci siamo, perchè va migliorato sul lato delle politiche attive del lavoro".