Reddito di Cittadinanza, De Luca: "Non si educano i giovani al parassitismo"

Vincenzo De Luca, ospite ieri sera di 'Zona bianca', ha parlato così della manifestazione per la pace in programma a Napoli, per il 28 ottobre.

"Davanti al rischio nucleare scompaiono torti e ragioni. Nelle ultime settimane c'è stata una evoluzione drammatica, con le annessioni russe, poi con la minaccia concreta di uso delle armi nucleari. Di fronte a un pericolo del genere scompaiono i torti e le ragioni, i colpevoli e gli innocenti, rimane solo la morte, siamo chiamati tutti a una iniziativa di pace".

Reddito di Cittadinanza

"La rivoluzione? Ma quale rivoluzione, non succede assolutamente niente. E' Grillo e Grillo noi lo portiamo nel cuore come una reliquia: gli siamo tutti affezionati, ma la politica è un'altra cosa. Devo denunciare una grande truffa mediatica: è sembrato che le politiche di aiuto alla povera gente fossero nate con il Reddito di cittadinanza: è un grande falso. L'aiuto alla povera gente già c'era. Era il Reddito di inclusione che era rivolto alle famiglie e che impegnava i comuni, i servizi sociali dei comuni, a fare delle verifiche preventive sul bisogno vero. Il Reddito di cittadinanza deve essere mantenuto e potenziato per la povera gente vera, per le famiglie con i disabili, per quelli che non possono andare a lavorare, per gli anziani. Ma dobbiamo evitare - rimarca - di confondere le necessità di aiuto alla povera gente con il parassitismo, che è un'altra cosa. Chi può andare a lavorare deve farlo, se non c'è il lavoro deve dare una disponibilità alla formazione professionale". In un "Paese serio", è convinto De Luca, non si educano i giovani al parassitismo. "I giovani - le sue parole - vanno educati alla responsabilità, al sacrificio, al fatto che nella vita si combatte, ed al fatto che ognuno è responsabile della propria vita: lui per primo, non lo Stato. Non so che cosa farà Meloni, mi auguro che si facciano le modifiche necessarie per evitare le degenerazioni clientelari e truffaldine che abbiamo registrato nel Reddito di cittadinanza così come è applicato. In tanti hanno detto che delle cose andavano modificate, benissimo. Lo facciano, noi aspettiamo con fiducia", ha concluso.