Caos reddito di cittadinanza, Manfredi: "Dal Governo troppa confusione"

Dal 31 luglio, l'assegno è stato bloccato a 21mila famiglie napoletane. Alcune potranno rientrare, altre dovranno chiedere l'accesso al sostegno per formazione e lavoro ma non si conoscono i criteri di assegnazione. Il sindaco: "Grave ritardo"

Il tema è capire chi deve fare cosa, come deve farlo e in che tempi. Sul Reddito di cittadinanza c'è una confusione totale, a sostenerlo è Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, la città (metropolitana) nella quale sono stati sospesi oltre 21mila Rdc. Il primo punto interrogativo riguarda le famiglie che potranno rientrare perché ritenute 'fragili': "Il Ministero non ha fornito le linee guida - spiega Manfredi - e, quindi, i Comuni non sanno come selezionare questi nuclei familiari".

In verità, non si conosce neanche chi dovrebbe prenderli in carico: "E' un tema che riguarda i Centri per l'impiego" assicura il sindaco ma nel pomeriggio del 31 luglio la direzione dei Centri per l'impiego ha scaricato tutta la responsabilità sui servizi sociali dei Comuni.

Il secondo tema è quello relativo al Sostegno formazione e lavoro, l'assegno da 350 euro mensili che nelle idee del governo dovrebbe sostituire il Reddito di cittadinanza. Per accedere a questa misura, però, è necessario iscriversi a un corso di formazione sulla piattaforma creata ad hoc e attendere l'attivazione del corso stesso. In realtà, in Campania non esiste ancora alcuna piattaforma e per avere questi soldi le famiglie potrebbero attendere mesi: "E' un rischio concreto - conferma il sindaco - E' chiaro che su certi temi il Governo è molto in ritardo. Sono mesi che sappiamo della cancellazione del Rdc, così come della rimodulazione del Pnrr, eppure si è fatto trovare impreparato".