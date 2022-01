De Luca: “Il reddito di cittadinanza non serva a pagare la manovalanza della camorra”

"Nell'area metropolitana di Napoli registriamo truffe nell'ambito del reddito di cittadinanza per un importo di 5 milioni di euro. Credo che il tema vada affrontato senza demagogia: ci sono fasce sociali che hanno bisogno di sostegno, ma ritengo indispensabile un lavoro di filtro preventivo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in Prefettura a Napoli dove è stato sottoscritto un accordo per la sicurezza partecipata alla presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Qui - ha aggiunto De Luca - c'è bisogno di un filtro particolarmente rigoroso per evitare che il reddito possa diventare una misura di finanziamento della manovalanza della camorra. Vi chiedo di essere estremamente rigorosi", ha concluso De Luca rivolgendosi a Lamorgese e al prefetto di Napoli Claudio Palomba.