Reddito di Cittadinanza, Fico: "Le Regione si faccia carico dei percettori"

Un attacco al Sud, una scelta scellerata, la miccia che renderà caldissimo il prossimo autunno. Roberto Fico non usa mezze parole per definire la scelta del Governo Meloni di cancellare il Reddito di cittadinanza. Lo fa a margine di una conferenza stampa indetta dal Movimento 5 Stelle a Secondigliano. Solo in provincia di Napoli sono oltre 21mila gli assegni del Rdc sospesi con un sms, altre decine di migliaia termineranno a dicembre 2023.

Per Fico si tratta di una bomba sociale: "Migliaia di famiglie non potranno comprare beni di prima necessità e saranno esclusi dalla società". Da qui, l'idea di coinvolgere le regioni. "In Campania - prosegue l'ex presidente della Camera - il nostro consigliere Saiello ha presentato una proposta affinché la Regione prenda in carico coloro che non percepiscono più il Reddito".

A chi gli fa notare che i Governi Conte 1 e Conte 2 non hanno mai approvato i decreti attuativi della legge che istituì il Rdc e che la fase 2, quella che prevedeva l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, non è mai partita, Fico replica così: "Abbiamo avuto poco tempo. Era il nostro primo provvedimento e c'è voluto tempo per approvarlo. Poi è arrivato il Covid e ha complicato tutto. Va detto che chi oggi lo ha abolito non mi pare si stia preoccupando delle politiche attive del lavoro".

Il Movimento 5 Stelle promette battaglia in Parlamento. Alla conferenza stampa presenti anche gli assessori del Comune di Napoli in quota grillini, Luca Trapanese ed Emanuela Ferrante. Non è ancora chiaro chi, tra centri per l'impiego e servizi sociali, debba occuparsi degli ex percettori con fragilità. Trapanese, assessore comunale alle Politiche sociali, prova a fare chiarezza: "Devono rivolgersi prima ai centri per l'impiego perché i progetti di formazione partono da lì. Ma in realtà non c'è una risposta perché il Governo non ha fornito i criteri con cui trattare gli occupabili fragili e, quindi, il Comune non sa come comportarsi".

Resta il rischio di tensioni sociali: "Non siamo noi a soffiare sul fuoco della rabbia - afferma Fico - ma è il Governo a creare i presupposti delle contestazioni cancellando il Reddito di cittadinanza". Si dice preoccupato Trapanese: "Io credo che da settembre a dicembre ci sarà un'escalation. La rabbia può trasformarsi in disordine sociale".