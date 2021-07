“Vogliono togliere il reddito di cittadinanza, Maresca è d'accordo?”

"A Napoli sono 157mila le famiglie che ogni giorno mettono un piatto a tavola grazie al reddito o alla pensione di cittadinanza, per un totale di 459mila cittadini coinvolti. Un numero che, stando all'osservatorio dell'Inps, sale a 252mila famiglie, con ben 668mila cittadini beneficiari, se lo estendiamo all'intera Campania. Cifra che è pari al totale dei nuclei beneficiari di tutte le regioni del Nord. Chiederne l'abolizione, come oggi sta facendo il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, equivale a ridurre letteralmente alla fame centinaia di migliaia di persone nel nostro capoluogo, nella nostra regione e nel resto del Sud.

Una bomba sociale che, senza questa misura, sarebbe già esplosa nella prima fase della pandemia, quando neppure lavoretti saltuari sarebbero stati possibili. E che potrebbe deflagrare in tutta la sua drammaticità oggi, in piena recessione post Covid, se la si sospendesse da un momento all'altro, come irresponsabilmente invocano in blocco esponenti locali e nazionali del centrodestra. O come chiede un personaggio come Matteo Renzi, che ha annunciato addirittura richiesta di referendum per l'abolizione del reddito di cittadinanza, dimenticando i valori fondanti di tutela sociale di quella cultura di sinistra dalla quale sostiene di provenire".

Così su Facebook la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino. "Mi aspetto - aggiunge - che il candidato sindaco del centrodestra Maresca prenda immediatamente le distanze dalla posizione del suo alleato Fratelli d'Italia che chiede di abolire una misura che dà letteralmente da mangiare a tantissimi suoi concittadini. Con che faccia chi è nato in questa città e ne conosce le gravi problematiche di carattere sociale, economico e occupazionale, si presenterà agli elettori, mentre nel contempo continua a perorare le istanze dei nemici del Sud che vorrebbero ridurre questo popolo, il suo popolo, alla fame e alla disperazione?".