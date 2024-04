Reddito di Cittadinanza, Santanchè: "Toglierlo miglior incentivo per lavoratori del turismo"

"Molti lavoratori del turismo si sono riconvertiti e sono andati a lavorare in altri settori durante la pandemia Covid, ma non sono poi tornati a lavorare nel turismo perché è molto impegnativo. Si lavora nei festivi, il Natale, il Capodanno, e giustamente i giovani che pensano anche alla qualità della loro vita sono più restii. Noi abbiamo messo un incentivo straordinario per aiutare tutti a trovare le risorse ed è quello di aver tolto il Reddito di Cittadinanza. Credo che migliore incentivo su questo campo non ci poteva essere". Sono le parole della ministra del Turismo Daniela Santanché intervenendo al Meet forum Il turismo sostenibile che si è tenuto nel museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.

Affitti brevi e codici Ateco

"Noi stiamo lavorando - ha aggiunto -, sul turismo ci sono tantissime cose da fare e le stiamo facendo. Ne cito una, molto semplice: quando io sono arrivata a fare il ministro la tassazione sulle mance era uguale alla tassazione da lavoro dipendente. Oggi la tassazione è al 5%. Stiamo rivedendo anche tutti i codici Ateco. Le cose da fare sono tantissime e io credo che col mio ministero lo stiamo facendo anche grazie al presidente del consiglio Giorgia Meloni che ha messo il turismo al centro dell'agenda politica". "La grande ambizione e il grande obiettivo - ha sottolineato Santanchè - deve essere quello di rendere il turismo la prima industria della nostra Nazione. Dobbiamo veramente puntare sul turismo perché siamo in Italia e dal punto di vista naturalistico, culturale, museale, abbiamo veramente tutto. Forse non si è mai stati capaci di mettere in rete questo sistema, anche perché purtroppo con l'articolo V è più difficile organizzare. Ma grazie a Dio oggi abbiamo fatto grande squadra con le Regioni e ringrazio tutti gli assessori, anche l'assessore Casucci con il quale abbiamo sempre lavorato molto bene".