De Luca: "Il Reddito di Cittadinanza è una truffa. Meloni pericolosa sui vaccini"

Vincenzo De Luca nella diretta del venerdì attacca il Reddito di Cittadinanza in maniera dura: "Questa del Reddito Tittadinanza è una truffa. Il Pd ha sbagliato a non chiarire. Per Conte è una misura essenziale per il contrasto alla povertà. Era stata presentata come una misura per avviare a lavoro i giovani, poi ci hanno raccontato che è una misura di contrasto alla povertà, ma una misura del genere esiste già, è il reddito di inclusione che andava rafforzato dopo il Covid. Conte non ha inventato nulla. Regalare uno stipendio a chi non ha voglia di lavorare è un'altra cosa. I navigator non hanno mandato a lavorare nessuno. Sono truffe mediatiche".

"Meloni pericolosa sul tema vaccini"

De Luca si è poi scagliato contro Giorgia Meloni: "E' stata l’esempio di sdoppiamento di personalità e comunicazione: una campagna di post gradevoli e rassicuranti e poi nel territorio esce al naturale con aggressività e falsificazione di dati. Ho conosciuto molti esponenti della destra storica, Rastrelli era un galantuomo. Quelli di destra sono un misto di ciucciagine e arroganza. Ciò che ha detto la Meloni a Caserta sulla sanità campana è vergognoso. Lei è pericolosa per la sua posizione sulla vaccinazione è che ognuno può fare ciò che vuole. Ma questo in Campania è pericolosissimo".