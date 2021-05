Recovery plan, da Napoli progetti per 1,7 miliardi. De Magistris: "Ci dicano quali approvano"

Il sindaco di Napoli chiede chiarezza al Governo sulla distribuzione dei 240miliardi di euro del Recovery fund. Dal cpoluogo partenopeo sono stati presentati progetti per 1,7 miliardi, ma ancora non è possibile sapere quale di essi è stato approvato: "Non si comprende tutto questo mistero - le parole di de Magistris - anche l'Ue ha chiesto ai Governi di comunicare ai cittadini come verranno spesi i soldi. Ci dicano quale progetto approverranno, così sapremo se il recovery potrà essere realmente un'occasione di rilancio".