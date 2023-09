Caivano, la proposta: "Introduciamo il reato di stesa"

La politica reagisce alla stesa a Caivano, secondo molti una sorta di avvertimento della malavita che non si arrende alle azioni dimostrative del governo (come il recente blitz). Non soltanto la premier Giorgia Meloni ha sottolineato di non voler fare passi indietro sul comune dell'hinterland partenopeo. Da Forza Italia infatti è arrivata una proposta perché le stese diventino uno specifico reato.

A lanciare l'idea è Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania di Forza Italia e capo delegazione del partito al Parlamento europeo. Secondo l'esponente forzista “non basta contestare il porto abusivo di armi aggravato da metodo mafioso perché, se non colti in flagrante, gli autori potrebbero sempre difendersi sostenendo che le pistole erano a salve”. “Oltretutto – ha proseguito – si dovrebbe provare la volontà di esercitare un predominio sul territorio con metodi o finalità camorristiche. Se invece la stesa diventa un reato autonomo si dà per acquisito, sia che i colpi siano esplosi indipendentemente se a salve o meno, sia che quell’atto miri a stabilire un predominio con finalità camorristiche”.

Una voce contraria si è sollevata, sulle pagine de Il Foglio, da parte di Vincenzo Maiello, professore ordinario di Diritto penale all’Università di Napoli Federico II e avvocato. Secondo Maiello "il nostro ordinamento già prevede al suo interno una risposta ad hoc per questa forma di protervia criminale”.