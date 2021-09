Sergio Rastrelli responsabile di Fratelli d'Italia a Napoli

Giorgia Meloni ha nominato Sergio Rastrelli responsabile di Fratelli d’Italia per la città di Napoli. L'avvocato napoletano, 55 anni, è il figlio di Antonio, ex governatore della Regione Campania dal 1995 al 1999.

"Ringrazio di cuore Giorgia Meloni che oggi mi ha nominato responsabile di Fratelli d’Italia per la Città di Napoli. Avverto la gravosità dell’incarico in un momento particolarmente critico per la Città, ed in un frangente difficile per la Destra napoletana, che deve assolutamente ritrovare quella centralità politica e sociale, che la ha caratterizzata - ininterrottamente - per oltre 70 anni nella vita democratica della Città. Nel solco di una lunga tradizione familiare che supera le generazioni - e della quale vado orgoglioso -, impegnerò ogni mia energia per essere degno della fiducia riposta nella mia persona, e per interpretare fino in fondo, a Napoli, il disegno di una Destra identitaria, fiera e responsabile", è il commento di Rastrelli dopo la nomina.

Soddisfazione nel centrodestra

"La nomina di Sergio Rastrelli, persona stimata e perbene, come responsabile di Fratelli d'Italia a Napoli, è un'ottima notizia. La storia familiare di Sergio nel panorama del centrodestra italiano è già di per sé una garanzia per affrontare le prossime settimane di campagna elettorale con spirito di collaborazione. Il suo arrivo alla guida del partito non solo rappresenta un importante segnale di fiducia, ma ci spinge a proseguire nel nostro percorso ancora più determinati. Incontrerò presto Sergio per discutere dei problemi di Napoli e per trovare insieme soluzioni per il futuro della città". Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.

“La nomina è giusta occasione per rilanciare la campagna elettorale del partito nella città di Napoli. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni per la tempestiva scelta in un momento delicato e ho già offerto la mia totale disponibilità e collaborazione a Rastrelli per rafforzare e far crescere ancora di più il progetto politico di Fratelli d'Italia” dice il capogruppo di Fdi alla Regione Campania Michele Schiano di Visconti.