Elezioni Comunali 2024, Raffaele Bene riconfermato sindaco di Casoria

Raffaele Bene è stato riconfermato sindaco di Casoria. Il primo cittadino uscente ha ottenuto un vero e proprio plebiscito alle Comunali 2024, con percentuali oltre l'80%.

"È con immensa gratitudine e profondo senso di responsabilità che accolgo la vostra decisione di conferirmi nuovamente l'onore di servire come vostro sindaco. Questo secondo mandato rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto ma anche una sfida e un impegno a continuare a migliorare la nostra amata città. Desidero ringraziare ogni singolo cittadino che ha partecipato a questo processo democratico e un ringraziamento speciale va a tutti i candidati che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo risultato. La vostra dedizione e il vostro supporto sono inestimabili. Grazie di cuore", scrive Bene in un messaggio alla cittadinanza sui social.