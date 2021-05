Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, aderisce ad Italia Viva

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, entra in Italia Viva con altri due consiglieri. La presentazione si è tenuta questa mattina. Questo il commento del deputato Gennaro Migliore: "Oggi a Casoria, la mia città, con Ciro Buonajuto e Barbara Preziosi per dare il benvenuto al Sindaco Raffaele Bene e al consigliere Alessandro Puzone nella casa di Italia Viva!

Il radicamento nei territori resta per noi una priorità e non può non passare dalla stretta collaborazione con gli amministratori locali - sindaci, assessori e consiglieri - che tutti i giorni lavorano con e per i propri cittadini. Un ringraziamento speciale al Presidente Ettore Rosato per la costante e preziosa presenza in Campania e all’assessore Marianna Riccardi per il lavoro svolto finora: Andiamo Avanti".

"Casoria dev'essere protagonista"

Queste le parole del sindaco Bene: "È stato per me molto gratificante ricevere la visita a Casoria del Vicepresidente della Camera Ettore Rosato Casoria può e deve essere protagonista in tutti gli ambiti ed ha tutte le carte in regola per diventare una Città moderna ed ecosostenibile. Il mio impegno, con l'aiuto delle istituzioni regionali e nazionali, sarà sempre rivolto verso scelte ed iniziative progettuali finalizzate unicamente alla riqualificazione e rinascita del nostro territorio".

"Presenza per noi preziosa"

Soddisfatto anche Ettore Rosato: "La comunità di Italia Viva si allarga. Oggi a Casoria per incontrare il sindaco Raffaele Bene che ha scelto di aderire al nostro progetto. Quella degli amministratori locali, da nord a sud del paese, è una presenza per noi preziosa: sindaci, assessori, consiglieri comunali sono l’istituzione più a contatto con i cittadini e il loro ruolo è stato fondamentale in questo momento di emergenza in cui sono stati chiamati ad affrontare difficoltà e sfide quotidiane.

A completare la squadra di #ItaliaViva a Casoria anche l’assessore Marianna Riccardi e da oggi il consigliere Alessandro Puzone. La loro adesione è la testimonianza più concreta che il nostro progetto ha gambe forti e può andare lontano. Grazie anche a Gennaro Migliore, Francesco Iovino, Ciro Buonajuto e Barbara Preziosi per il loro costante impegno per Italia Viva e per la Campania".