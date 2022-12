Qualità della vita, Napoli in fondo classifica. Manfredi: "Meglio vivere qui che a Bolzano"

Il sindaco replica alla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore: "Stilata con parametri economici e non in base ai servizi"

Vivere a Napoli è meglio che vivere a Bolzano. Questo il messaggio che lancia Gaetano Manfredi all'indomani della pubblicazione della classifica sulla qualità della vita da parte de Il Sole 24 Ore. La speciale graduatoria vede Napoli al 98esimo posto, in peggioramento rispetto al 2021.

"Le classifiche bisogna saperle leggere - ha affermato il sindaco di Napoli - Quella del Sole valuta parametri economici, come il reddito, e non è legata ai servizi offerti ai cittadini. E' chiaro che con il Covid questa città si è impoverita e adesso ancora di più con il caro-energia. Per rilanciare Napoli ci vuole tempo e ci vuole un piano a lungo termine che offra nuove opportunità di sviluppo e di lavoro. Bolzano seconda in classifica? Io preferisco vivere qui".