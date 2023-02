Qatargate, De Luca: “Madre non può vedere figlia come in Africa”

"Sono colpito da una vicenda giudiziaria che riguarda parlamentari europei e il Belgio. C'è una parlamentare europea che credo sia in galera da due o tre mesi, madre di una bambina di 2 anni. Non può vedere questa bambina, l'ha vista una volta in 3 mesi. Quando un magistrato giudicante ha emesso una sentenza si decida quello che si deve decidere, ma adesso no, se siamo l'Europa e non siamo l'Africa sub sahariana. Nessuno ha il coraggio di dirlo".

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Tar Campania, facendo riferimento alla vicenda che vede coinvolta l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili.