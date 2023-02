Qatargate, revocata l'immunità a Cozzolino: "Sono estraneo ai fatti"

Oggi la seduta della Plenaria dell'Eurocamera ha revocato l'immunità per l'europarlamentare napoletano Andrea Cozzolino e per l'altro eurodeputato Marc Tarabella, i cui nomi sono stati tirati in ballo a proposito dell'inchiesta Qatargate

Cozzolino - attraverso i suoi avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro, Dimitri De Becó - rivendica la sua "estraneità" ai fatti e si difenderà "in tutte le sedi, come ha già fatti innanzi alla Commissione, perché possa essere accertata la verità".