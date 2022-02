Nuovi interventi di pulizia straordinaria del verde a Napoli: "Ma i cittadini collaborino per tenere puliti i quartieri"

Proseguono in città gli interventi straordinari di pulizia promossi dall'assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

In questi giorni è la volta di via Marina, dall?altezza del parcheggio Brin fino a piazza Municipio, dove sono entrati in azione i soci cooperatori della 25 giugno con il supporto della polizia locale.

Ulteriori interventi sono stati effettuati dalle squadre esecutori tecnici dell?hub di Soccavo presso il parco del mausoleo Schilizzi a Posillipo, presso il cortile dell?ospedale della Pace su via dei Tribunali e presso le aiuole di via Domenico Fontana.

?Gli interventi proseguiranno nei prossimi mesi in tutti i quartieri della città grazie ad Asia. Però è necessario che i cittadini collaborino con noi per tenere pulita la città. Solo lavorando insieme possiamo raggiungere l?obiettivo di una città sempre più pulita e fruibile in tutti i quartieri?, afferma l'assessore Santagada.