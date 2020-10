Manifestazione contro il coprifuoco: de Magistris in piazza con i commercianti?

Nuova manifestazione di protesta contro le misure restrittive anti Covid a Napoli e più precisamente in piazza del Plebiscito. L'apputamento è per le 18. Tra i partecipanti anche una delegazione di assessori, per ascoltare e fare proposte ai manifestanti. In piazza è atteso anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"Questo è il tempo della collaborazione istituzionale. Soffiare sul fuoco è da irresponsabili, specie se si ricoprono incarichi di governo che hanno una rilevanza non solo locale ma anche nazionale. Se governi Napoli, inviti ed incontri al Comune chi vuole manifestare il proprio disagio provando a risolvere il problema. Non fomenti la rabbia della piazza. Se qualcuno pensa che il dramma di oggi sia un gioco, a breve si accorgerà che tutto questo gli si riverserà contro in maniera drammatica", scrive in una nota Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd.