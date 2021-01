Busta con proiettili al sindaco di Pomigliano: "I cittadini devono sapere cosa sta accadendo"

"Ieri, al Comune di Pomigliano, mi è stata recapitata una busta contenente un messaggio minatorio e un proiettile. Non è la prima volta che sono vittima di intimidazioni di questo genere. Adesso, però, ho deciso di rendere pubblica la vicenda perché desidero che i cittadini sappiano quello che sta accadendo. Ringrazio le forze dell’ordine che mi sono accanto in questo momento particolare. Ho ricevuto messaggi di vicinanza da tutte le forze politiche, anche dall’opposizione. Continuerò a lavorare con forza e determinazione per il bene della città e per rendere Pomigliano più vivibile nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità. Non lascerò mai che simili episodi possano influenzare l’azione di governo che stiamo portando avanti", denuncia Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d'Arco.

Ciarambino: "Vili minacce"

“Le vili minacce di cui è stato oggetto il sindaco di Pomigliano d’Arco Gianluca Del Mastro non fermeranno le azioni di un’amministrazione che, fin dal suo insediamento, ha letteralmente invertito una tendenza, operando finalmente, dopo anni bui, con provvedimenti e iniziative nella direzione della trasparenza e della legalità. A Del Mastro e ai componenti della sua giunta va tutta la mia solidarietà. Pomigliano è un territorio che ha potenzialità enormi che anni di non governo hanno sistematicamente soffocato. Il rinnovamento oggi è possibile e questo sindaco lo sta dimostrando, lavorando a testa bassa e senza remore. Un atteggiamento che ha inevitabilmente dato fastidio a qualcuno, ma non saranno certo le minacce di pochi vigliacchi e qualche proiettile recapitato in una busta a fermare un processo di cambiamento. Il sindaco Del Mastro sa bene di poter contare nel sostegno di noi tutti, sia nella veste di cittadini che di esponenti delle istituzioni”. E’ quanto dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.