Trasporti, presentato il programma di opere Eav: "8 miliardi di investimento nei prossimi anni"

E' stato presentato a Palazzo Santa Lucia il programma di opere dell'Eav e della Regione Campania per l'ammodernamento del trasporto pubblico locale. 8 miliardi di investimenti previsti nei prossimi anni, per un totale di 70 cantieri, 40 dei quali già aperti e altri 30 da aprire nei prossimi 24 mesi. Ad illustrare il piano il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il presidente di Eav Umberto De Gregorio ed presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone.

"Abbiamo voluto dare oggi un quadro insieme sugli investimenti della Regione per quanto riguarda il trasporto pubblico. Stiamo cercando di affrontare di petto le grandi criticità dei servizi di civiltà della nostra regione. Si sta facendo un lavoro enorme con le nostre aziende e le nostre strutture, nonostante le difficoltà. Noi arriveremo complessivamente a 15 miliardi di investimenti, calcolando gli 8 per Eav e gli altri delle Ferrovie dello Stato. Quello mobilità-trasporti è diventato il principale comparto per investimenti nella nostra regione. Successivamente illustreremo anche investimenti nel sistema portuale e in quello aerospaziale. Questo programma prevede l'acquisto di 105 treni e oltre 1000 autobus nuovi. Stiamo lavorando poi per installare sulle reti fibra ottica di proprietà della Regione. Questa sì che è una rivoluzione. Non so, poi, in quante realtà d'Italia del trasporto pubblico si sia proceduto a migliaia di assunzioni in questo comparto", ha affermato De Luca.

Azienda unica regionale di trasporto pubblico, De Luca: "Non è frenesia, ma opportunità"

Il governatore campano è tornato anche a parlare di un'unica azienda regionale di trasporto pubblico: "Su Anm, quando parlo di azienda unica di trasporto regionale, non lo faccio per una qualche frenesia, ma per ragioni di opportunità, funzionalità e razionalizzazione dei servizi da offrire ai cittadini. Siamo orgogliosi di aver dimezzato l'anzianità della flotta dei mezzi su gomma e su ferro".

I dettagli del programma di investimenti

Il presidente di Eav Umberto De Gregorio è entrato nel dettaglio degli investimenti: "Noi come Eav arriveremo a circa 8 miliardi di investimenti nei prossimi 5/6 anni. 40 sono attualmente i cantieri aperti per un totale di 4 miliardi e altri 30 li apriremo nei prossimi due anni per altri 4 miliardi. Per quanto riguarda le linee vesuviane abbiamo 14 cantieri aperti. Tra questi quello della stazione di Porta Nolana, che è ormai in stato avanzato. Sulle linee flegree abbiamo 15 cantieri aperti in questo momento, con lavori da terminare entro il 2026. Proseguono anche i lavori per la linea 7 e siamo fiduciosi che entro fine anno riusciremo anche ad aprire il primo tratto. Poi ci sono le nuove linee, come la 10, con una grande sinergia tra Regione e Comune di Napoli".

Il presidente della Commissione regionale trasporti Luca Cascone ha poi anticipato un'importante notizia: "A settembre apriremo l'ultimo dei cantieri bloccati, la stazione di Baia, garantendo così la ripartenza di tutti i cantieri bloccati della regione Campania".