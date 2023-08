Napoli, Pnrr a forte rischio: i progetti in forse. Manfredi contro Fitto: "Incomprensibile"

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato una mozione firmata da tutti i consiglieri, quindi sia di maggioranza che di opposizione, in cui si chiede al Governo "che nessuna misura del Pnrr già programmata ed impegnata ab origine per gli interventi di riqualificazione di Restart Scampia e di Taverna del Ferro, nonché di ogni altro intervento già finanziato nell'ambito del territorio comunale di Napoli, venga distratta e destinata altrove, assicurando fin da subito che quanto già stanziato venga confermato al fine di dare avvio ai lavori previsti già dal prossimo mese di settembre".

Nel testo il Consiglio comunale di Napoli definisce "incomprensibile e penalizzante l'inversione di marcia e la scelta del Governo di tagliare queste risorse" e ritiene "non rassicuranti le recenti dichiarazioni del ministro Fitto" rispetto al fatto che questi progetti saranno sostenuti da altri programmi di finanziamento "trascurando di considerare - si sottolinea nella mozione - che le procedure straordinarie fin qui utilizzate sono state proprio quelle concesse in deroga per il Pnrr".

I fondi del Pnrr hanno vincoli più stringenti, come ad esempio la chiusura dei cantieri fissata inderogabilmente al 2026. Dirottare i progetti già approvati verso altri finanziamenti rischierebbe di farli – nella migliore delle ipotesi – slittare in avanti. Al momento pare che la Campania possa subire un taglio di fondi Pnrr pari addirittura a 600 milioni, questi relativi a opere nel campo dell'assetto idrogeologico, della viabilità, per progetti riguardanti ospedali e la medicina territoriale, per impianti sportivi, verde ed edilizia pubblica.

I progetti che rischiano: Scampia e Taverna del Ferro

A forte rischio sono i progetti di riqualificazione dei quartieri di Scampia e San Giovanni a Teduccio.

A Scampia “Restart Scampia” – con un finanziamento di circa 156 milioni di euro – prevede l'abbattimento di due delle tre Vele ad oggi esistenti e la riqualificazione della terza, trasformata nella sede della Città metropolitana. Un eco-quartiere con 433 nuovi alloggi è previsto nell'area dell'ex lotto M.

A San Giovanni a Teduccio il progetto prevede la rigenerazione della zona di Taverna del Ferro per un importo di circa 106 milioni di euro, questo attraverso la riqualificazione delle strutture edilizie pubbliche esistenti, la costruzione di nuovi alloggi, attrezzature, servizi, spazi urbani e verdi.

Manfredi: “Zone in conflitto, i progetti si devono fare”

Il sindaco parla di vera e propria emergenza nei due quartieri. “Non possiamo tornare indietro, i progetti si devono fare – puntualizza Gaetano Manfredi – perché in quei territori c'è anche un conflitto tra la parte sana della città e la criminalità organizzata che ha interesse a mantenere una condizione di degrado del luogo e delle persone. Riportarle in una situazione di dignità abitativa significa riportare il principio di legalità”. “Il Comune ha sottoposto i progetti alla valutazione del Ministero dell'Interno – ha aggiunto ancora il sindaco – che li ha approvati e che ha rispettato tutte le scadenze. Spostare risorse su altre fonti di finanziamento (come ha lasciato intendere Fitto, ndR) è complicatissimo e per me incomprensibile".