Nuove scuole attraverso demolizione e ricostruzione: 14 i progetti approvati nell'area metropolitana di Napoli

Con il decreto dirigenziale n. 49, pubblicato oggi lunedì 7 febbraio, la Regione Campania ha approvato gli esiti dei lavori svolti dalla commissione di valutazione delle istanze di candidatura pervenute in risposta all’avviso pubblico inerente alla "Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali della regione Campania", relativamente alla tipologia di intervento "Costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione di edifici” prevista dall’articolo 1 del decreto ministeriale 343 del 2 dicembre 2021.

Gli enti locali sono stati invitati a presentare progetti relativi a nuove scuole da realizzare mediante demolizione e ricostruzione; asili nido, scuole per l’infanzia, poli per l’infanzia; mense, palestre e spazi sportivi outdoor; interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale. Una manifestazione di interesse per la quantificazione dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Campania finalizzata alla costituzione di un elenco di progetti coerenti con le linee di intervento del PNRR, da valorizzare all’interno degli avvisi predisposti dal ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 343 che potrà, altresì, essere parte integrante della programmazione regionale, cofinanziata con fondi europei e/o fondi nazionali e/o fondi regionali, in materia di edilizia scolastica.

Sui 101 progetti ammessi, 14 sono di comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Napoli, e precisamente:

- al 2° posto, con 85 punti, l’intervento di sostituzione edilizia in situ per la scuola elementare Fratelli Bandiera di via Mazzini a Pomigliano per € 7.678.980,00

- al 12° posto, con 68 punti, demolizione della scuola primaria di via Costantinopoli a Somma Vesuviana e ricostruzione con delocalizzazione in via Giulio Cesare nel "Parco Urbano", per € 6.185.312,60

- al 22° posto, con 63 punti, lavori di realizzazione di una scuola materna alla via Filippo Turati a Poggiomarino mediante sostituzione edilizia per € 1.850.000,00

- al 42°, con 57 punti, intervento di sostituzione edilizia dell’edificio scolastico Di Giacomo ad Agerola per realizzazione nuovo con un investimento di € 2.806.062,00

- al 54°, con 53 punti, Napoli - demolizione e ricostruzione I. C. Massimo Troisi ex centrale e I.C. Massimo Troisi Caritas - costruzione nuova scuola mediante sostituzione edilizia per € 4.200.051,44

- al 55° posto, con 52 punti, Comiziano - demolizione e ricostruzione in sito dell'I. C. Mercoglianio Guadagni - scuola secondaria di primo grado sito alla frazione Gallo con un investimento di € 1.630.035,00

- al 65°, con 51 punti, Terzigno - interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico denominato "Giusti" in via S. Antonio n. 75, demolizione e fedele ricostruzione del plesso scolastico per € 6.433.372,40

- al 75° posto, con 48 punti, Volla - lavori di demolizione e ricostruzione in sito dell'edificio scuola media di primo grado "Matilde Serao" di via Dante Alighieri per € 6.932.800,00

- all’86°, con 44 punti, Marigliano - plesso "Monsignor Esposito": un progetto per una scuola innovativa, efficiente e attrezzata per il quartiere di Faibano a Marigliano con un investimento di € 1.282.178,88

- al 94°, con 41 punti, Procida - abbattimento e ricostruzione di nuovo edificio scolastico di via Flavio Gioia per 5 milioni di euro

- al 95°, con 40 punti, di nuovo Poggiomarino - lavori di realizzazione di una scuola materna ed elementare alla Piazza S.S. Rosario - Flocco, mediante sostituzione edilizia per 2 milioni e 100mila euro

- al 96°, con 39 punti, Palma Campania - demolizione e ricostruzione in sito dell'I.C. Antonio De Curtis - Polo Infanzia in via Vecchia San Gennaro per € 3.146.000,00

- al 97°, con 39 punti, Brusciano - demolizione e ricostruzione dell'I.C. De Filippo - De Ruggiero di via Vittorio Veneto con un investimento di € 7.356.019,38

- al 98°, con 37 punti, Boscoreale - demolizione e ricostruzione edificio scolastico N. De Prisco per 3 milioni e 100mila euro.