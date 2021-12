Parco Archeologico in Piazza Municipio, Maschio Angioino e Castel dell'Ovo: ok a tre importanti progetti

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’assessore all'Urbanistica Laura Lieto, ha adottato una serie di importanti atti; con la prima delibera viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio Angioino) dell'importo complessivo di € 4.500.000,00, inserito nel Piano di Azione Coesione - Interventi per la "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale"

Sempre l’assessore Lieto è stata la firmataria anche di un’altra significativa deliberazione del Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO. Con l’atto adottato nella seduta di Giunta presieduta dal Sindaco Gaetano Manfredi è stata approvata una variante in corso d'opera per un maggior importo lavori per complessivi € 267.123,36, variante relativa all'intervento di completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di Monte Echia e della realizzazione dell'Impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito dell'intervento La città verticale inserito nel Patto per Napoli. Contestualmente è stata autorizzata la devoluzione di quota parte del mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Altri due importanti progetti approvati sono stati quelli di fattibilità tecnica ed economica per la progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio- ArcheoLab Napoli Stella Polare" dell'importo complessivo di € 6.651.149,91, inserito nel Piano di Azione Coesione - Interventi per la "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale" e quello, sempre di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – Galleria museale archeologica” dell’importo complessivo di € 1.348.850,09, inserito nel Piano di Azione Coesione – Interventi per la “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale”.

Infine l’assessore all’urbanistica Lieto ha proposto alla Giunta, che l’ha approvata a voti unanimi come le precedenti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo dell'importo complessivo di €8.000.000,00, inserito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per Napoli).