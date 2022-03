Profughi ucraini, Manfredi: "Accoglienza alla Mostra d'Oltremare? Abbiamo fiere già prenotate"

La questione dell'accoglienza dei profughi della guerra in Ucraina sta diventando argomento di primo piano nel dibattito cittadino. Il sindaco Gaetano Manfredi è tornato sull'argomento per la seconda volta in due giorni.

"Noi come Comune, grazie alla grande disponibilità della nostra rete del terzo settore e il grande lavoro che sta facendo l'assessore Trapanese, abbiamo già sistemato più di 700 ucraini che sono arrivati – ha fatto il punto sulla situazione il primo cittadino – Chiaramente i numeri che ci aspettiamo sono molto più grandi, quindi è necessario uno sforzo organizzativo particolare che è in capo ovviamente alla Regione e alla prefettura".

Ieri, a Radio 24, Manfredi aveva parlato di cifre particolarmente significative. “In città abbiamo più di 50mila persone – erano state le sue parole – se ogni persona richiama due persone, noi potremmo avere anche 100mila persone tra la città di Napoli e la prima fascia dell'area metropolitana, quindi numeri molto grandi".

Numeri così grandi da determinare – e qui torniamo alle dichiarazioni di oggi – un problema che “non si può risolvere con il volontariato”. “Ci vuole – per il sindaco – una struttura organizzativa molto forte, molto cooperativa. Ovviamente il Comune di Napoli come sempre farà la sua parte, però aspettiamo le indicazioni che ci devono arrivare dagli organi che sono deputati”.

"Mostra d'Oltremare? Non adatta ad accogliere"

E a chi ha sollevato l'ipotesi si potesse creare un villaggio d'accoglienza tra i capannoni della Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta, Manfredi ha risposto: “Da quello che a me risulta, alla Mostra d'Oltremare ci sarà solamente la vaccinazione degli ucraini. Lì c'è il polo vaccinale, quindi la cosa più naturale è che gli ucraini che arrivano e che hanno bisogno di vaccinazione possano utilizzare l'hub della Mostra d'Oltremare". Si tratta infatti per il sindaco di “una struttura non adatta ad alcun'altra forma di accoglienza, abbiamo le mostre e le fiere che sono già prenotate e tutta una serie di attività che sono già previste. È chiaro che l'accoglienza deve essere fatta in altri luoghi, sotto il coordinamento della prefettura come si sta facendo".