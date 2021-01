"Prepariamoci a visitare Procida": dopo le parole di Conte alla Camera scatta un lungo applauso

L'eco della nomina di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022 è arrivato anche a Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto il suo discorso per le comunicazioni sulla situazione politica in atto in Italia.

"Prepariamoci a visitare Procida, Capitale italiana della Cultura 2022", le parole del Premier a cui è seguito un lungo e spontaneo applauso dell'aula della Camera.

PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022, LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO

Sottosegr. Orrico: "Premiato progetto ricco di spunti sociali"

"Complimenti a Procida, proclamata Capitale italiana della Cultura 2022, con un progetto ricco di spunti sociali e finalizzato a massimizzare il potenziale di rigenerazione che solo la cultura può offrire". Lo scrive su Facebook il Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Anna Laura Orrico.

"Una capitale per un anno importante in cui potremo pienamente ripartire lasciandoci alle spalle l'emergenza Covid-19. Una capitale significativa: un'isola del Mezzogiorno, perché la valorizzazione di tutti i territori è il fattore vincente dell'Italia che vogliamo costruire. Un'Italia più inclusiva ed equa, che generi ricchezza sociale e non solo economica e che metta al centro i temi dell'uguaglianza e della redistribuzione. Complimenti anche agli altri partecipanti: ogni città e borgo ha proposto progetti qualitativi, a riprova di come si stia facendo un lavoro importante, di squadra, a livello di sistema Paese. Non ci resta che andare a scoprire o riscoprire Procida - conclude Orrico - con il suo unico patrimonio, con la sua variopinta edilizia mediterranea, con i suoi sapori e profumi, con il suo mare unico".