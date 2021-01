Procida Capitale della Cultura, Boccia: "Opportunità per valorizzare una delle ‘isole minori’ del nostro Paese"

“Complimenti a Procida che sarà la capitale italiana della cultura del 2022. Una grande opportunità per valorizzare una delle ‘isole minori’ del nostro Paese con un patrimonio naturalistico e culturale inestimabile. Abbiamo già destinato, su iniziativa del governo, per tutte le isole minori risorse aggiuntive; per Procida, nel triennio 2020-22 un milione e mezzo di euro e, se dovesse essere necessario, siamo pronti ad incrementare ancora le risorse del Fondo per le isole minori. Il governo farà la sua parte”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con delega alle Isole minori, Francesco Boccia.