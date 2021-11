Comune di Napoli, le opposizioni di centrodestra: "No a privatizzazioni partecipate se non tutelano diritti lavoratori"

"No alle privatizzazioni delle partecipate, specie se non si tutelano i diritti dei lavoratori". E' quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Napoli del centrodestra Catello Maresca, Salvatore Guangi, Domenico Brescia, Iris Savastano, Giorgio Longobardi, Rosario Palumbo, Bianca D'Angelo e Rosaria Borrelli (dei gruppi Catello Maresca Sindaco, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cambiamo con Maresca, Napoli Capitale e Essere Napoli).

"Un percorso di riorganizzazione ed efficientamento che potrebbe portare alla privatizzazione delle partecipate comunali è necessario ed auspicabile. Si tratta di una strada che si deve percorrere con molta attenzione e che non troverà il nostro appoggio, se non verranno salvaguardati i diritti di tutti i lavoratori", spiegano i consiglieri d'opposizione del centrodestra.

A margine di una riunione con i gruppi consiliari di opposizione in vista della prima seduta del Consiglio comunale in programma venerdì 12 novembre, i consiglieri firmatari della nota rimarcano che "la città ha bisogno di servizi, di partecipate efficienti e ben gestite. Prima di pensare alla loro privatizzazione, il passo da compiere è l'azzeramento immediato dell'attuale classe dirigente che, nonostante i lauti emolumenti che ancora percepisce, non è stata in grado di farle funzionare in modo proporzionato alle esigenze di Napoli".