Rissa sfiorata e deputato lasciato al buio in una stanza: caos per le primarie del Pd

Una rissa sfiorata e un deputato che resta in una stanza al buio. E ora, a distanza di diversi giorni dall'accaduto, le minacce di denunciare il tutto all'autorità giudiziaria. Si è concluso nel peggiore dei modi il congresso degli iscritti del Partito democratico a Gragnano, paese della provincia di Napoli ai piedi dei Monti Lattari celebre per la produzione di pasta. Alla riunione, che in mancanza di un circolo si è svolta in un immobile messo a disposizione dal padre del consigliere comunale di Gragnano Antonio Marinaro, ha partecipato Marco Sarracino, deputato Pd e segretario provinciale di Napoli uscente, coordinatore organizzativo della mozione Schlein. A lui si è subito rivolta la segretaria del Pd di Gragnano Silvana Somma, che ha contestato la mancata concessione del simbolo alle amministrative del 2021 per la presunta presenza, nelle liste a sostegno del candidato di centrosinistra, di alcuni esponenti di centrodestra.

Diversi esponenti del Pd di Gragnano hanno poi contestato il tesseramento nel Pd di persone candidate lo scorso anno con l'attuale sindaco di centrodestra e la "comparsa" di 30 nuovi iscritti ai Giovani democratici "nonostante il circolo Gd a Gragnano non esista dal 2016", lamentando "il rispetto delle regole a fasi alterne". Un militante storico si è quindi scagliato verbalmente contro Somma e gli animi si sono surriscaldati. "I toni si sono alzati ma non si sono verificati spintoni né violenza fisica", precisa all'Adnkronos Antonio Marinaro. Fatto sta che si impone il cambio di sede della riunione e di lasciare l'immobile; nel frattempo, viene staccata la luce all'interno della stanza dove ancora si trovavano Sarracino ed altri. Trovata una sede alternativa, prosegue Marinaro, "se ne sono andati a votare altrove, in degli uffici di proprietà del Comune di Gragnano dati in comodato d'uso gratuito alla chiesa, senza l'autorizzazione di nessuno".