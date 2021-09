Comunali Napoli 2021, sostituzioni presidenti di seggio: come candidarsi

Per la sostituzione dei Presidenti di Seggio assenti all'apertura delle operazioni elettorali, prevista per le ore 16,00 di sabato 3 ottobre, gli elettori, in possesso almeno di Diploma di Scuola Media Superiore, interessati alla nomina a Presidente di Seggio in via sostitutiva, devono presentare istanza via e-mail, entro il 19 settembre, all’indirizzo surrogapresidenti@comune. napoli.it utilizzando esclusivamente l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/43157.

Il giorno 21 settembre alle ore 11.00, presso la sede del Servizio Ispettivo, sito al II piano di Via S. Tommaso d’Aquino n. 15, si procederà all'estrazione di due lettere che individueranno il nominativo a partire dal quale si formerà l’elenco alfabetico definitivo degli aspiranti alla surroga. L’elenco sarà consultabile sul sito del Comune di Napoli a partire dal 22 settembre.

Coloro che saranno nominati Presidenti di Seggio in occasione delle elezioni amministrative dovranno ricoprire tale carica anche in caso di turno di ballottaggio, fatti salvi ovviamente sopraggiunti gravi e giustificati impedimenti.