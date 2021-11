Di Maio a Pomigliano d'Arco per presentare il suo libro "Un amore chiamato politica"

Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, domani sarà nella sua Pomigliano d'Arco per presentare il libro "Un amore chiamato politica". L'appuntamento è fissato per le ore 18 al Teatro Gloria in via Poerio. Insieme a Di maio ci sarà anche l'On. Francesco Boccia.

L'incontro sarà moderato dalla giornalista Lucia Annunziata. Ingresso con prenotazione obbligatorio fino ad esaurimento posti alla mail: unamorechiamatopolitica@gmail.con. Si ricorda che per partecipare è necessario esibire il Green Pass.