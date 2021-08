Manfredi a pranzo con De Laurentiis: il Napoli entra nella campagna elettorale

Potrebbe essere il segnale dell'ingresso ufficiale del Calcio Napoli nella campagna elettorale. Dopo le schermaglie rispetto al tifo dei candidati sindaco ieri si sarebbe giocato il primo atto di quella che potrebbe essere una lunga partita. Secondo alcune indiscrezioni, il candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Manfredi avrebbe pranzato ieri con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. I due si sarebbero incontrati all'hotel Britannique dove gli azzurri alloggiano prima della partita. Ieri avrebbero pranzato insieme proprio poche ore prima del match contro il Venezia. Il tema dell'incontro sarebbe stato lo stadio Maradona e i lavori da realizzare per provare ad ammodernarlo. C'è da capire se ci saranno degli incontri anche con gli altri candidati o se De Laurentiis abbia già scelto il “cavallo” su cui puntare come fece pubblicamente in occasione delle regionali schierandosi sui social per Vincenzo De Luca.