Aumentare posti per disabili al Maradona, Forza Italia: "Confidiamo nella responsabilità del sindaco"

"Sulla situazione dell'accesso per i disabili allo stadio Maradona la maggioranza di sinistra litiga e si azzuffa. Eppure anche noi di Forza Italia abbiamo votato negli ultimi due mesi ben due ordini del giorno proposti dalla maggioranza che impegnavano la giunta affinché si aumentassero tali posti, ricordiamo a tal proposito anche le rassicurazioni dell'assessore Ferrante. Oggi scopriamo che il nostro voto non è stato utile, e che si sta giocando sulla pelle delle persone fragili una squallida partita politica tutta interna a questa maggioranza. Non si può proseguire ulteriormente in tal senso". Così in una nota congiunta i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi. "Confidiamo - aggiungono - nel buon senso e nella responsabilità del sindaco Manfredi affinché già a partire dalla prossima partita vengano aumentati i posti di accesso per i disabili allo stadio e che cessi una polemica che sa di ridicolo".