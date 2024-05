Post su Schlein pubblicato e poi rimosso, bufera sul politico napoletano di Fdi: arrivano le scuse

E' bufera sul politico napoletano Luigi Rispoli, vice presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia e componente della direzione nazionale del partito di Giorgia Meloni, per un post pubblicato sui suoi profili social nelle scorse ore, poi rimosso, in cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein era stata accostata a una donna di Neanderthal.

Dopo la rimozione del post, Rispoli si è poi scusato pubblicamente via X con la stessa leader 'dem', fornendo la sua spiegazione su quanto accaduto: "A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a Elly Schlein".

A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse. — Luigi Rispoli (@LuiRispoli) May 4, 2024

La reazione del Pd

"Sangiuliano si scusi, prenda le distanze e rimuova Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il teatro del ministero della Cultura". E' quanto chiede la capogruppo del Partito Democratico nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, dopo la notizia della pubblicazione del post contro la segretaria Elly Schlein da parte dell'esponente di FdI Luigi Rispoli, nominato - come ricorda l'Ansa - dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano lo scorso gennaio nell'organo consultivo del ministero.