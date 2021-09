Post elettorale del Pd di Caserta ma nella foto c'è Napoli

Gaffe del team social che in serata si è scusato per l'errore

Doveva essere un post per parlare della Caserta del futuro ma il Pd locale è stato protagonista di una gaffe che ha visto coinvolta anche la città di Napoli. In un post in cui si parlava del futuro di Caserta, i social media hanno pubblicato una grafica con all'interno una foto dall'alto di Napoli. Un errore che non è passato inosservato e che in campagna elettorale è diventato immediatamente oggetto di sfottò.

Il post è rimasto lì per diverso tempo prima che lo staff del Pd locale decidesse di rimuoverlo e scusarsi. "Poteva succedere. Ed è successo. Non sarebbe dovuto accadere, ma ormai è accaduto. È stata pubblicata una foto sbagliata. Chiediamo scusa" hanno scritto sulla pagina del Pd casertano.

Per approfondimenti CASERTANEWS