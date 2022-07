Porto, Manfredi: "E' fondamentale ma deve cambiare"

"Per una città come Napoli il porto è parte dell'identità e insieme una grande opportunità di sviluppo. Oggi la sfida è come rendere il porto più efficiente, accogliente e capace di svolgere un ruolo multifunzionale in una logica di sostenibilità e integrazione con la città. Questa è la grande sfida delle città portuali: cogliere le opportunità del settore, ma in una logica di sostenibilità e integrazione cittadina". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante il convegno Economia del Mare organizzato dal Sole 24 Ore.

"A Napoli - ha aggiunto Vittorio Genna, vicepresidente dell'Unione Industriali di Napoli con delega all'Economia del mare - il porto è una parte del tutto, in ogni foto c'è il Vesuvio e il porto. Vederlo monco di certi investimenti per noi imprenditori è un peccato, è un peccato non essere del tutto integrati nella più grande azienda della città. Gli imprenditori guardano a sinergie con il pubblico con idee comuni da portare avanti insieme. Il privato deve vedere l'investimento come sviluppo per i prossimi anni. Il privato ha l'obbligo di investire e far crescere il territorio, il pubblico può essere solo una molla e ottenere i fondi".