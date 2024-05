40 milioni di euro per il rilancio del porto di Castellammare: "L'obiettivo è farlo diventare tra i più belli d'Italia"

"Con gli investimenti che abbiamo programmato potremo assicurare un solido percorso di crescita per Castellammare di Stabia. La città guarda al futuro grazie alle potenzialità del suo scalo che, come Mit, siamo pronti a sostenere per rilanciare Castellammare sul piano infrastrutturale, economico e sociale. La chiave di volta sarà il dialogo costante con gli enti e le categorie, autentico motore trainante di questa realtà marittima e produttiva. È insieme a loro che vogliamo promuovere lo sviluppo di Castellammare e costruire la città del domani". Ad affermarlo è il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine di un incontro con le rappresentanze degli imprenditori portuali stabiesi.

"Gli interventi programmati dall’Autorità di sistema portuale per il porto di Castellammare di Stabia ammontano a circa 40 milioni di euro e saranno destinati all’ampliamento del porto, oltre che alla messa in sicurezza e manutenzione dello scalo. Grazie a queste risorse, sarà possibile valorizzarne la vocazione turistica, che sarà ulteriormente alimentata dalla realizzazione del waterfront cittadino. Un progetto che andrà inserito in un più ampio contesto di rigenerazione urbana e darà nuova linfa al tessuto sociale ed economico della città", spiega il sottosegretario.

"La sinergia istituzionale tra il Mit e il Comune sarà fondamentale per consentire alla città di esprimere la sua anima turistica, oltre a quella cantieristica, e di creare nuovi spazi urbani che consentiranno di sviluppare la città verso il mare. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare di concerto con la nuova amministrazione affinché il porto stabiese possa diventare tra i più belli e attrattivi d’Italia", conclude Ferrante.