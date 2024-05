La città di Pompei si candida a Capitale Italiana della Cultura: l'annuncio

L'amministrazione comunale di Pompei ha deciso di proporre la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2027. Nel corso di una conferenza stampa il sindaco Carmine Lo Sapio ha illustrato i particolari dell'iniziativa che ha visto il consiglio comunale unito. Il primo cittadino del comune vesuviano ha ringraziato tutti i consiglieri presenti nella riunione dei capigruppo.

“All'unanimità diamo sostegno alla candidatura di Pompei a Capitale Italiana della Cultura, proposta partita da tutti i gruppi consiliari ed espressa nella conferenza dei capigruppo convocata su tale argomento. Pompei per l’unicità del suo patrimonio archeologico e religioso può ritenersi una importante città culturale di livello internazionale. La sfida è trasformare Pompei in una città internazionale all'altezza delle sue potenzialità”, ha affermato il consigliere Domenico Di Casola.

“Apprezzo molto l’apertura del sindaco a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale. La sua disponibilità al confronto, per la crescita e lo sviluppo della città, è da condividere. La nostra missione è di rispettare la volontà dei cittadini che hanno riposto in noi la loro fiducia. Solo lavorando tutti insieme si possono raggiungere gli obiettivi comuni”, ha aggiunto il consigliere Raffaele Marra.

Marino Veglia, oltre ad appoggiare la candidatura, ha presentato anche altre proposte, mentre Pina Piedepalumbo ha espresso grande entusiasmo per la candidatura, garantendo la sua professionalità ed esperienza alla cabina di regia.