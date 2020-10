Pomigliano d'Arco, Del Mastro è il nuovo sindaco: "Scriveremo una storia nuova"

"Non trovo le parole per esprimere l’emozione, l’entusiasmo, la gratitudine che provo in questo momento. Pomigliano ha voltato pagina. Ed è una storia nuova che scriveremo insieme. Vi aspetto alle 19.00 a Piazza Primavera per festeggiare insieme in sicurezza, muniti di mascherina e mantenendo il distanziamento".

Così Gianluca Del Mastro, nuovo sindaco di Pomigliano d'Arco, ha commentato sui social il successo nel ballottaggio su Elvira Romano.

Sezioni sindaco: 40 / 40 (Tutte)

Candidati Sindaco e Liste Voti 2° turno % 2° turno Voti 1° turno % 1° turno Seggi