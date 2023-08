Consiglio città Metropolitana: bagarre in aula, poi il dibattito è sul rinviare o meno la seduta

Bagarre in aula per la seduta odierna del Consiglio metropolitano di Napoli. Al centro della polemica l'orario di avvio dei lavori. Convocati inizialmente per le 11, infatti, sono stati avviati solo alle 12:15 con l'appello nominale.



Presenti 19 consiglieri quindi seduta valida per il consigliere Vincenzo Cirillo, seduto sullo scranno più alto dell'Aula di Santa Maria la Nova. Immediata la contestazione del consigliere di opposizione Massimo Pelliccia per il quale l'appello è partito oltre l'ora di ritardo rispetto alla convocazione, una condizione che autorizza la richiesta di rinvio dei lavori ad una seconda convocazione, quella di domani.



L'aula ha quindi dibattuto sul regolamento e sulla pregiudiziale sollevata da Pelliccia per poi approdare al voto. Cinque le posizioni a favore della richiesta di rinvio dei lavori, un astenuto, contraria la restante parte dei presenti. I lavori hanno preso quindi l'avvio.