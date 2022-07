Pnrr, De Luca: "Serviva per recuperare il divario Nord-Sud e al meridione ne danno il 40%..."

Vincenzo De Luca torna a lamentare una distribuzione dei fondi Pnrr che penalizza il meridione e la Campania. “Chiariamo che quando dicono che hanno destinato il 40% al Mezzogiorno hanno fatto il minimo sindacale, perché quei 209 miliardi che ha avuto l'Italia non li abbiamo avuti per motivi generali ma per recuperare il divario Nord-Sud. Avremmo dovuto destinare il 60%, non il 40%, per recuperare il divario territoriale”. Così il governatore all'apertura dei lavori del "Laboratorio Sanità 20/30" a Napoli. “Abbiamo avuto una quota che è semplicemente quella rispondente alla popolazione meridionale, niente di più”, ha quindi aggiunto De Luca.

Due settimane fa, era già intervenuto sul tema. Aveva sottolineato: “È grave che non si chiarisca che i 209 miliardi di euro del Pnrr hanno tre obiettivi che riguardano il Sud, cioè il recupero del divario Nord-Sud, il recupero del divario occupazionale ed il recupero del divario di genere. L'Italia ha avuto 209 miliardi per affrontare il problema del Sud, questo dato è scomparso. E al Sud arriva il 40% delle risorse? Ci mancherebbe altro”. “Da nessuna parte risulta in maniera chiara il riparto di risorse complessive destinato ai vari territori – aveva aggiunto quindi – dobbiamo fare un'operazione verità per dire ai cittadini italiani quale è il flusso di risorse vere che arrivano a sud e a Nord: scopriremo delle cose clamorose. Questa operazione verità non viene fatta e il Sud continua a essere depredato di milioni di euro. Il caso emblematico è quello della sanità: la Campania viene depredata ogni anno di 220 milioni di euro nell'indifferenza generale”.