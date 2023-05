De Luca contro tutti: "Questo Paese è demenziale"

Il Pnrr sarà un fallimento, il Paese è demenziale, il Governo non capisce nulla. Sono alcune delle invettive lanciate da Vincenzo De Luca durante la prima giornata del Festival dello sviluppo sostenibile, voluto dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

La manifestazione è partita da Napoli con l'obiettivo di discutere di Pnrr e di come verranno spesi i fondi. Hanno preso parte all'evento, tra glia altri, l'ex ministro Giovannini, il ministro delle Infrastrutture Raffaele Fitto, Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

De Luca è intervenuto dopo Giovannini e Fitto, criticando sia l'attuale governo che quello precedente. "Il Pnrr sarà un fallimento perché molti progetti non saranno completati per la scadenza del 2026. Fitto lamenta la scarsa capacità di spesa, ma chi spende meno i fondi europei sono proprio i ministeri. In Italia ci sono nodi che non vengono risolti: lo spopolamento, le mancate assunzioni nella pubblica amministrazione, la disoccupazione. I nostri uffici non riescono a portare avanti neanche l'ordinario, tra poco tempo non potremo garantire più i servizi essenziali. E non ho capito quale sia l'idea del Governo".