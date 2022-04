Città Metropolitana, ok da Roma per sei progetti: ecco i fondi del Pnrr

Oltre 351 milioni di euro di finanziamenti. Sono quelli approvati dal Ministero dell'Interno per i Piani urbani integrati (Pui) della Città Metropolitana di Napoli a valere su fondi del Pnrr.

"Su impulso del sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, la procedura di definizione dei Pui è partita dal coinvolgimento di tutti i Comuni dell'area metropolitana, suddivisi per zone omogenee - fa sapere l'ente di piazza Matteotti - A seguito di delibera sindacale n. 01 del 18.01.2022 è stata infatti avviata una manifestazione di interesse volta a raccogliere le progettualità dei Comuni, approvata con determina n. 517 del 22.01.2022 della Direzione piano strategico".

I sei "Piani urbani integrati"

I Piani urbani integrati prevedono la realizzazione di 65 interventi nell'ambito di 54 Comuni dell'area metropolitana, da concludersi entro marzo 2026. Gli interventi previsti per ogni zona seguono "strategie e tematismi univoci e coerenti con le finalità della Missione 5 del Pnrr "Coesione e Inclusione", e spaziano dalla rigenerazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, alla mobilità sostenibile, alla costruzione strutturale e funzionale di progetti "a rete" di verde pubblico, spazi legati al benessere, alla cultura e allo sport", spiega ancora la Città Metropolitana.

Nel dettaglio i piani sono i seguenti:

Zona Omogenea 1 "Napoli", Pui 1a - Comune di Napoli

€ 70.000.000

Zona Omogenea 1 "Napoli", Pui 1b - Comune di Napoli

€ 52.000.000

Zona Omogenea 2 "Flegrea Giuglianese", Pui 2 - Comuni di: Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Villaricca

€ 52.509.628,41

Zona Omogenea 3 "Napoli Nord", Pui 3 - Comuni di: Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Melito di Napoli

€ 52.952.069,16

Zona Omogenea 4 "Interno Vesuvio-Nolano", Pui 4 - Comuni di: Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Cimitile, Liveri, Marigliano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Scisciano

€ 52.716.695,61

Zona Omogenea 5 "Costa Vesuvio-Sorrentina", Pui 5 - Comuni di: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano Di Sorrento, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense

€ 70.972.163,24

Il commento di Manfredi

Nella sua veste di sindaco metropolitano, Manfredi commenta così: "Grande soddisfazione per lo straordinario lavoro di raccordo creato tra i comuni dell'area metropolitana e gli uffici interessati. Lo studio realizzato da Ance in Camera di Commercio - ha proseguito il Sindaco - segue correttamente il metodo da utilizzare nella pianificazione ovvero ragionare in termini di area metropolitana. I comuni più piccoli infatti devono essere sostenuti per migliorare la rispettiva capacità amministrativa. Stiamo lavorando in questo senso. Tanto è vero che sono stati approvati progetti per 351 milioni di euro sui Piani urbani integrati: molti pensavano che questi Comuni non sarebbero stati in grado di cogliere la sfida, invece ci siamo riusciti ed ora dobbiamo vincere nella capacità di attuare i progetti di trasformazione urbana".