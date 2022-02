Riqualificazione Regi Lagni, arriva la pista ciclabile

“Dopo tanti anni, finalmente, Acerra riceverà tante risorse per la riqualificazione dei Regi Lagni”. Cosi, in una nota, Antonio Laudando Presidente Prima Commissione in consiglio comunale di Acerra. “Ambiente, rigenerazione sociale e urbana, cultura, sviluppo economico e posti di lavoro, sono i traguardi che Acerra, insieme a comuni dell’area così detta della Terra dei Fuochi, d’intesa con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna e la Regione Campania, si sono impegnati a raggiungere. Grazie ai progetti presentati dalla nostra amministrazione - ha spiegato Laudando - siamo pronti a riqualificare le zone che circondano i Regi Lagni e trasformarle in aree respirabili, partendo dalla realizzazione di piste ciclabili. Gli acerrani e i cittadini di tutta la Campania potranno finalmente scoprire luoghi fino ad oggi lasciati all’abbandono e all’incuria. Per risanare l’area e valorizzare il paesaggio infatti lavoreremo per la creazione di veri e propri giardini che costeggeranno le piste ciclabili per chilometri. Oggi dimostriamo che Acerra si propone di essere capofila di un progetto in linea con gli obiettivi del Pnrr e non ci fermeremo”.