Una piazza o una strada di Napoli da intitolare a Silvio Berlusconi, respinto l'odg in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Napoli, nel corso della seduta di giovedì 7 settembre, ha respinto un ordine del giorno per l’intitolazione di una piazza o di una strada di Napoli all' ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

L'ordine del giorno, illustrato in aula dal consigliere Guangi, è stato votato per appello nominale con 14 voti contrari, 3 astenuti e 5 voti favorevoli.