Piazza Municipio, Manfredi: "Iniziative culturali ed attività espositive nella parte riaperta"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha anticipato l'intenzione del Comune di Napoli di animare l'ultima parte di Piazza Municipio, riaperta alla cittadinanza in queste ore, con una serie di iniziative: "Il lato della piazza sotto Palazzo San Giacomo è un grande luogo di ritrovo dove si riuniscono le persone e le famiglie. Noi ci auguriamo che anche quest'altra parte della piazza diventi un luogo di ritrovo. Lo animeremo con iniziative culturali ed anche attività espositive, in modo tale da trasformare anche questa parte in un luogo dove i cittadini si sentano a casa. C'è anche un'area archeologica importante che sarà aperta nei prossimi mesi, quindi c'è anche un'attrazione turistica e culturale significativa, trattandosi di un luogo molto iconico della città".