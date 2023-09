Caivano, Piantedosi: "In Italia non ci saranno mai zone franche. A Napoli operazioni in zone ad alta densità criminale''

''Sulle azioni intraprese a Caivano, ribadisco la linea di fondo di questo Governo, e cioè che in uno Stato di diritto come l’Italia non ci sono, né ci potranno mai essere, zone franche, ossia aree nelle quali il controllo del territorio è in mano a bande di criminali''. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo, nel corso del "Question time" alla Camera, a un'interrogazione sui dati relativi al traffico illegale di armi e sulle iniziative di carattere strutturale volte al superamento del degrado sociale e delle condizioni di illegalità e insicurezza in realtà come quella di Caivano.

''Il decreto legge dello scorso 7 settembre ha previsto la nomina di un Commissario straordinario che avrà il compito di adottare, d’intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d’interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Voglio precisarlo, la strategia del Governo si snoda su azioni a breve, a medio e a lungo periodo, affiancando alle operazioni di contrasto che continueranno a essere svolte su tutto il territorio nazionale, iniziative sul piano economico, sociale, educativo e culturale'', ha aggiunto il numero uno del Viminale.

''Abbiamo già aumentato e incrementeremo ulteriormente, come ho già detto, le unità delle forze di polizia sul territorio nonché gli sforzi organizzativi e investigativi per assicurare una maggiore e sempre più capillare e visibile presenza delle forze dell’ordine. Estenderemo le cosiddette operazioni ad alto impatto attive nelle principali Città metropolitane, che stanno restituendo buoni risultati su tutto il territorio nazionale in termini di contrasto alla criminalità. Nelle città di Roma e Napoli sono state portate a termine operazioni in quartieri ad alta densità criminale'', ha concluso Piantedosi parlando delle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata e per il ripristino della legalità in zone ad alta densità criminale.

Il ministro dell’Interno presenzierà, venerdì 15 settembre alle ore 15.00 presso la Prefettura di Napoli, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto partenopeo Claudio Palomba.