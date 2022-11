Ordine pubblico in città e in provincia, il ministro dell'Interno a Napoli

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, venerdì 18 novembre alle ore 10,30, sarà in Prefettura a Napoli per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Napoli, in cui si discuterà della situazione della sicurezza nell'area metropolitana. Al termine il ministro Piantedosi terrà un incontro con la stampa.

Sotto la lente di ingrandimento la criminalità sia nel centro cittadino dopo gli innumerevoli casi reigstratisi nelle ultime settimane e la sicurezza in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie per le quali è atteso un boom di turisti di non facile gestione per l'ordine pubblico.