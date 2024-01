Piantedosi a Caivano: “Troppo buonismo con i giovani, bisogna essere severi”

"Sono d'accordo, se lo dice un magistrato che è un rappresentante della giustizia non posso non essere d'accordo. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine di un appuntamento a Caivano, risponde ad una domanda di un cronista che gli chiedeva un commento sulle parole del presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo che in una intervista a Repubblica ha parlato di "criminalità giovanile feroce ma per anni c'è stato troppo buonismo".

"Le iniziative che il governo ha assunto, dal punto di vista normativo, - evidenzia il ministro - talvolta hanno generato anche legittime discussioni, abbiamo innalzato un po' la capacità ad esempio di intercettare certi fenomeni prima, soprattutto nei confronti dei minorenni e quindi sì, sono d'accordo insomma, bisogna essere molto severi, nel senso bisogna stare attenti anche sotto forma di prevenzione e quindi a reprimerlo e prevenirlo nel modo migliore possibile" conclude.

"Sono molto soddisfatto perché abbiamo chiuso il bando per l'assunzione di 31 persone per rafforzare il Comune di Caivano il 15 dicembre e assumeremo queste persone dalla fine di questo mese fino a fine febbraio. Questo significa che in due mesi e mezzo siamo riusciti ad aprire e chiudere un bando. È un esempio di efficienza della pubblica amministrazione e mi fa molto piacere che si realizzi qui a Caivano". Lo ha detto, invece, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, sempre a Caivano al termine dell'incontro per la messa a punto del Piano di interventi per l'implementazione della capacità amministrativa del Comune.

"L'attività che stiamo facendo - ha aggiunto il ministro - smentisce la narrazione di una pubblica amministrazione goffa, inefficiente, che fa le cose con fatica. Qui a Caivano abbiamo lavorato, c'è stata un'interazione molto proficua tra tutte le istituzioni del territorio e siamo riusciti a portare a casa un risultato straordinario. Avremo 31 persone dedicate a questo Comune a disposizione già dal mese di febbraio".

Zangrillo si è detto "molto soddisfatto dell'incontro che abbiamo avuto oggi, è un ulteriore step del programma che abbiamo avviato a fine annom finalizzato al recupero di questo territorio e quindi a confermare la presenza dello Stato in questo territorio. Per quel che riguarda il Dipartimento di Funzione pubblica ci eravamo impegnati a mettere a disposizione una task force proveniente dal dipartimento che sta lavorando in modo proficuo con le strutture del Comune di Caivano ormai da due mesi. A questo abbiamo affiancato anche un programma di rafforzamento della capacità amministrativa con un percorso di assunzione e sono molto soddisfatto di quello che sta accadendo".