Blitz al Rione Traiano contro il clan Sorianiello, Piantedosi: "Sempre più Stato nei luoghi difficili"

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato positivamente il blitz portato a termine all'alba di oggi al Rione Traiano, operazione che ha portato alla notifica di 29 misure cautelari nei riguardi di presunti esponenti del clan Sorianiello.

“Quotidiane e capillari azioni di contrasto alla criminalità organizzata, per garantire migliori condizioni di legalità e sicurezza sui territori. Un impegno - sono le parole di Piantedosi - costante di magistratura e Forze dell’ordine per assicurare una sempre maggiore presenza dello Stato nelle aree più difficili del Paese. Un contributo fondamentale nella lotta al malaffare, all’illegalità e al degrado per costruire, in sinergia con tutte le Istituzioni, migliori prospettive di vita per i nostri cittadini”.